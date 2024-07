Inter, al via la stagione 2024/25: venerdì parlano Marotta e Inzaghi

Inter via Getty Images

Si alza il sipario sulla stagione 2024/25 per l', la prima con la seconda stella., a partire dalle, la squadra Campione d'Italia presenta i lavori per la nuova annata, in cui l'Inter cerca di difendere il titolo. A introdurre il tutto i protagonisti della società e della squadra: il presidentepresenterà la stagione e successivamente l'allenatorerisponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. L'evento anticiperà il raduno della squadra al BPer Training Centre di Appiano Gentile, in programma il giorno seguente.

La conferenza sarà trasmessa in diretta su Inter TV, Inter.it e sui canali digitali ufficiali del Club.- Venerdì 12 luglio alle ore 17:00, presso l'Inter HQ, il Presidente e CEO Sport Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2024/2025. A seguire, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

La richiesta di accredito dovrà pervenire tramite l'apposita sezione della piattaforma Inter Media Accreditation, secondo le tempistiche specificate sulla stessa. I posti a disposizione verranno assegnati fino a esaurimento, dando priorità alle testate nazionali, alle agenzie e ai broadcaster, in considerazione per ultimo del criterio cronologico di invio richiesta. Non sarà consentito l'accesso a fotografi e operatori televisivi.La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV, inter.it e sui canali digitali ufficiali del Club.