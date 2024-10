Inter, Alessandro Antonello: "Record storico di ricavi. San Siro? Ci muoviamo anche su Rozzano"

Getty Images

L'Prima dell'Assemblea si è tenuto ilin cui ha preso la parola l'Amminitratore Delegato dell'Area Coporate Alessandro Antonello. Le dichiarazioni sono state riportate integralmente dal sito ufficiale dell'Inter:Questo appuntamento ha lo scopo di approvare il bilancio chiuso al 30 giugno 2024, che si caratterizza per una nuova importante riduzione della perdita, ottenuta grazie ad un aumento dei ricavi.Grazie all’impegno di tutte le componenti aziendali e con il sostegno dell’azionista di maggioranza, proseguiamo nel nostro obiettivo di creare un circolo virtuoso tra la competitività sportiva ai massimi livelli, espressione del nostro core business, con la sostenibilità economico finanziaria.

La stagione scorsa, caratterizzata dal raggiungimento di una milestone che rimarrà per sempre nella storia dell’Inter, ovvero la Seconda Stella, ha evidenziato come questi due aspetti, ciò che avviene dentro e ciò che succede fuori dal campo, siano inseparabili, e come entrambi contribuiscano allo sviluppo e alla crescita sana del nostro sport.ESERCIZIO 2023/24 - Nell’esercizio 2023/24, il Gruppo ha conseguito ricavi consolidati pari a 473,2 milioni di Euro, record storico per il Club, ed una perdita pari a 35,7 milioni di Euro, con una riduzione di circa 50 milioni di Euro rispetto agli 85,4 della stagione 2022/23.

Questo risultato è generato:- da un lato da un aumento dei ricavi di circa 48 milioni di euro, dovuto a una crescita del fatturato da sponsorizzazioni e dei ricavi da retail, oltre che ai risultati delle plusvalenze sulla cessione di giocatori;- allo stesso tempo i costi di produzione restano pressoché stabili rispetto all’anno precedente, per un totale di 464,3 milioni di euro.Diretta conseguenza di questi andamenti è un aumento netto del valore della produzione per 9 milioni di euro, rispetto a una perdita di 40 milioni di euro nello scorso esercizio.Entriamo nel dettaglio con alcuni highlights delle attività corporate della scorsa stagione. Come anticipato, l’esercizio è caratterizzato da un significativo aumento del fatturato commerciale. I ricavi da sponsorizzazione sono aumentati di 25,5 milioni di Euro a raggiungere 79,9 milioni di Euro. In particolare, i risultati si devono al rinnovo con lo sponsor tecnico Nike, che porterà la partnership a raggiungere il 30esimo anniversario. Inoltre, l’accordo con Paramount+ ha permesso a Inter di associarsi ad un big player dell’entertainment globale e di attivare in modo innovativo e unico i propri asset iconici come la maglia nerazzurra e lo stadio di San Siro.

Al termine della stagione è stato siglato un importante accordo con Betsson Sport, diventato il nuovo Official Main Partner dell’Inter, sostituendo Paramount+. Per i prossimi quattro anni il brand di infotainment sportivo sarà presente sulla prestigiosa maglia nerazzurra, prova concreta della forza del marchio Inter, espressa dal più grande contratto di sponsorizzazione di maglia nella storia del Club.Qatar Airways, già partner dell’Inter, ha deciso di rafforzare ulteriormente la propria partnership diventando Official Main Training Kit Partnerdel Club, oltre a rimanere Official Airline Partner, a dimostrazione della solidità del progetto nerazzurro.

Infine, anche l’accordo tra BPER e Inter, ha visto nel finale di stagione un rinnovo e un ampliamento della partnership, diventando Official Training Centre Naming Rights Partner, dando un nuovo nome al centro sportivo di Appiano Gentile, BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti, e Official Training Kit Sleeve Partner con il suo logo sulla manica del kit da allenamento della Prima Squadra sia Maschile che Femminile, e sulla manica dei kit pre-match per le competizioni domestiche.Nel corso della stagione 23/24 il Club ha realizzato 24 milioni di Euro in ricavi da licensing & retail, raddoppiando il fatturato rispetto all’anno precedente nell’area e-commerce. Il consolidamento di questa area di business è dovuto all’incremento nel numero di nuove collezioni proposte al pubblico, al boost ricevuto dallo Scudetto e anche alla crescita del canale e-commerce, unito alla nuova gestione dei punti vendita, cui quest’anno si è aggiunto il nuovo Inter Store Castello.

A contribuire all’incremento del fatturato della scorsa stagione sono stati in maniera importante anche i ricavi da match day. Grazie al sostegno dei nostri tifosi, che hanno nuovamente portato l’Inter al record di presenze in Italia e tra i top club in Europa, determinando un’ulteriore crescita dei ricavi a parità di numero di partite. Gli abbonamenti sono andati nuovamente sold-out in tempi rapidissimi.Nella scorsa stagione, la celebrazione della Seconda Stella ha permesso di portare i colori dell’Inter in luoghi iconici, come il Castello Sforzesco, la piazza del Duomo e ovviamente San Siro, avvolgendo la città di Milano con le indimenticabili emozioni del popolo nerazzurro. Grazie ai canali digital del Club, queste immagini memorabili hanno raggiunto milioni di tifosi in tutto il mondo.

Inter Media House ha confermato una performance da record: la community nerazzurra è cresciuta ulteriormente di 10 milioni di utenti rispetto alla stagione precedente, per un totale di 73 milioni di tifosi nerazzurri in tutto il mondo. La scorsa stagione sono stati prodotti circa 60.000 contenuti nel nuovo ecosistema digitale, generando 7 miliardi di impressions e circa 3 miliardi di video views. Attualmente il numero totale di fan è arrivato a circa 75 milioni.Questi risultati confermano la volontà del Club di continuare a sviluppare il proprio brand attraverso un percorso di innovazione, digitalizzazione ed entertainment. La continua ricerca dell’eccellenza della performance e della vittoria sul campo riceve sostegno dall’attività corporate del Club e allo stesso tempo funge da volano per l’espansione internazionale del marchio nerazzurro.

EQUILIBRIO FINANZIARIO - Ognuna delle attività corporate del Club ha come obiettivo primario quello di contribuire al consolidamento della sostenibilità finanziaria dell’Inter, al fine di supportare il mantenimento del più elevato livello di competitività sportiva e di continuare nel percorso di stabilizzazione del profilo economico-finanziario del Club, rispettando gli obiettivi del UEFA Settlement Agreement.La continuità e la solidità del supporto che la Società riceve dall’Azionista di Maggioranza, che lavora accanto all’Inter sin dai momenti di grande criticità del 2021, hanno già permesso di portare notevole miglioramento all’equilibrio economico-finanziario del Club. Inoltre, Oaktree ha provveduto nel corso del primo trimestre dell’esercizio 2024/25 a una importante operazione di ricapitalizzazione per complessivi 47 milioni di euro.

Per quanto riguarda il Settlement Agreement sottoscritto con la UEFA il 23 agosto 2022, per il bilancio oggetto della vostra approvazione di oggi il Club risulta aver rispettato ognuno dei parametri previsti e pertanto non prevediamo la possibilità di ricevere alcuna sanzione.All’interno del nostro percorso di posizionamento internazionale, l’arrivo del nuovo Mondiale per Club negli Stati Uniti nel 2025 rappresenta una eccezionale opportunità per ampliare la visibilità del brand nerazzurro in un’area geografica particolarmente strategica per la Società. L’Inter, infatti, negli ultimi anni ha rafforzato la propria presenza sul territorio americano grazie all’apertura di nuove Academy e alla partecipazione ad eventi sportivi e lifestyle.

L’accordo di sponsorizzazione citato prima con il nostro main partner Betsson Sport, rappresenta uno step importante nella strategia di valorizzazione del nostro marchio, che intendiamo perseguire nei prossimi anni, contando su una continua crescita dell’Inter dentro e fuori dal campo.Infine, uno degli asset principali per colmare il gap in termini di ricavi che ci separa dai più importanti Club europei è lo stadio di proprietà. Come noto oggi l’Inter si sta muovendo lungo due direttrici:La costruzione di un nuovo stadio nell’area di San Siro e la contestuale rifunzionalizzazione dell’attuale Meazza. In questa direzione, si è svolto la scorsa settimana un importante incontro con tutte le parti politiche coinvolte e il progetto ha ottenuto avallo da parte dei Ministri dello Sport e della Cultura. È stato chiarito, inoltre, che il vincolo sul Secondo Anello permetterà la rifunzionalizzazione dell’impianto attuale mantenendone le vestigia all’interno di una nuova struttura. Al momento, i club e l’amministrazione comunale sono in attesa di ricevere indicazioni circa la valorizzazione di San Siro e delle aree limitrofe da parte dell’Agenzia delle Entrate, oltre a riscontri circa le tempistiche per l’acquisizione dell’area.

Parallelamente, rimane attiva l’opzione della realizzazione di un nuovo impianto a Rozzano al 100% dell’Inter, per la quale il Club ha esteso il contratto di esclusiva con la società proprietaria dei terreni fino a gennaio 2025.In chiusura vorrei rivolgere un ringraziamento a tutti voi, sentiamo ogni giorno e nuovamente ad ogni partita la vostra grande passione. Il nostro lavoro quotidiano è per il futuro della nostra Inter e il supporto che fornite al nostro Club e ai suoi progetti sono di grandissima motivazione per noi per portare avanti la nostra ambizione.