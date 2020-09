Non solo Vidal. L'Inter vuole fare un altro colpo di mercato a centrocampo, dove il sogno è regalare a Conte il nazionale francese del Chelsea, Kanté. Prima però il club nerazzurro deve vendere per fare cassa. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il croato Brozovic è richiesto dal Monaco allenato dal suo connazionale Kovac. Che un mese fa aveva offerto 22 milioni di euro e ora valuta la nuova offensiva con un'offerta più alta.



I media inglesi hanno ipotizzato uno scambio tra Inter e Chelsea: ipotesi difficilmente percorribile, ma che ovviamente i nerazzurri vedrebbero di buon occhio. In Francia si è parlato anche di PSG, mentre sui giornali spagnoli il nome di Marcelo è stato addirittura segnalato sul taccuino del Real Madrid. Di sicuro al momento nella sede nerazzurra non sono arrivate offerte ufficiali, ma le tante voci che circolano indicano chiaramente che il giocatore ha mercato. Brozo ha la valigia pronta, il Monaco è disposto al sacrificio pur di accontentare Kovac. E l'Inter ha fretta di incassare per volare a Londra e fare all-in su Kanté, valutato 50 milioni di euro.