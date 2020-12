Un trampolino per proiettarsi verso un 2021 decisamente più da protagonista e diventare quel valore aggiunto per il quale l'Inter e Antonio Conte si sono spesi insistentemente nella finestra estiva di mercato. Perché, risucchiato nella mediocrità generale del Barcellona dell'ultima stagione e in difficoltà anche nei primi mesi in nerazzurro., complicata dal recente problema muscolare subito nel match contro il Bologna,Conte ha già chiarito che il Vidal di oggi non è più, anche per una questione anagrafica, il giocatore straripante che aveva saputo esaltare alla Juventus, un centrocampista presente nelle due fasi e con un senso dell'inserimento secondo a pochi. Mache aiuterebbero l'Inter a fare un importante salto di qualità sotto l'aspetto mentale.- Arrivati a dicembre inoltrato, si è visto ben poco da Vidal anche sotto questo aspetto.per accelerare il più possibile il processo di crescita di una squadra indicata da molti come la principale e più accreditata rivale della Juventus per lo scudetto.A Verona, con Gagliardini verso un turno di riposo, può scoccare di nuovo, dal primo minuto, l'ora di Vidal. La sua stagione inizia da qui.