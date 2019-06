Edoardo Vergani fa rima con il gol. Un filo conduttore che prosegue dall'età di cinque anni a oggi. Nato in provincia di Milano, a Segrate, nel 2001 a oggi è uno dei talenti più promettenti dell'intero panorama giovanile italiano. La firma del contratto con l'Inter arriva all'età di dodici anni, dopo una intensa esperienza al Monza. Per la grande felicità di papà Mario, tifosissimo dell'Inter.



Strappato alla concorrenza del Milan nel 2014, Vergani ha nella stagione 2017/2018 quella dell'esplosione. Con la formazione di mister Zanchetta mette a referto 17 gol in 23 presenze. Nel maggio dello stesso anno trascina l'Italia under 17 in finale all'Europeo, proclamandosi capocannoniere della manifestazone con 4 centri.



Nell'ultima stagione è stato penalizzato da qualche infortunio ma sopratutto dalla grande concorrenza di Colidio, Merola, Salcedo e Adorante. Ma sul talento sono pronti a giurarci in tanti: Fiorentina e Bologna sono molto interessate ma alla fine dovrebbe spuntarla il Sassuolo. Vergani è la contropartita tecnica indicata dal Sassuolo nell'affare che porterà Sensi all'Inter, per una valutazione di 5 milioni di euro.