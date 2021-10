Grosseto-Livorno andata e ritorno, in tutto tre ore di viaggio e poi l’allenamento, fatica e sudore. Così ogni giorno, con tanto sacrificio, ma senza pesi nel cuore, perché in quel tragitto, Francesco Nunziatini, rincorreva un sogno. Tre ore che andavano riempite anche e soprattutto studiando, in virtù di quel patto, chiarissimo, con la su famiglia: sì al calcio, ma senza trascurare la scuola.“Ho cercato di inselvatichirlo, perché nel calcio e in generale nella competizione, serve anche questo. Era troppo educato anche in campo eNon serve, gli dicevo. Basta una volta, non devi rincorrerlo per scusarti. In campo si incontrano ragazzi scaltri, che arrivano da realtà complesse”.Lo ha dimostrato anche contro il Real Madrid, quando ha sistemato le sorti del match con un gol in rovesciata. Un colpo che neanche provi se non ti senti a tuo agio. Giocate pulite, ottima struttura e inserimenti, queste le migliori doti di Nunziatini, che durante il ritiro in prima squadra, con Inzaghi, non ha sbagliato niente.- spiega Brondi - perché ha tempi di inserimento perfetti e può contare su un grande stacco. Ha fatto tanti gol così. Poi è talmente umile che può ricoprire bene tutta la catena di sinistra, ma il meglio lo dà da interno.“Il difetto? Era un po’ timido e sentiva il peso di qualche partita importante., si tirò addosso l’errore per tutta la notte. Forse la sua umiltà non gli fa bene intendere le qualità che possiede e per questo motivo gli ho sempre detto che la prestazione deve cercarla nella sua testa. È arrivato all’Inter al momento giusto, crescerà ancora di più e si perfezionerà. Poi capiremo quale sarà il suo percorso, ma non poteva dire no. L’anno scorso era stato contattato anche dalla Fiorentina, ma non se ne fece nulla.Fantastici anche i report che arrivano dall’Inter: “È un ragazzo d’altri tempi, sa ascoltare e sembra nato per fare il calciatore (analisi condivisa anche da Brondi), ha la testa del professionista. Ma. Nunziatini è così, speciale nella sua semplicità. All’Inter e Chivu l’onere e l’onore di renderlo pronto al salto definitivo.