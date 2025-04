Con l’avvicinarsi della fase più calda della stagione, l'Inter si trova a dover affrontare un calendario fitto di impegni cruciali, tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, a caccia del sogno chiamato Triplete. In un periodo così delicato, la gestione degli attaccanti diventa uno degli aspetti centrali per Simone Inzaghi, che oggi ha perso Marcus Thuram per un affaticamento muscolare e che dovrà fare affidamento su tutte le sue risorse offensive.

Se da un lato la squadra nerazzurra ha in avanti un pilastro del calibro di, chiamato a fare gli straordinari a causa dell’assenza del compagno di reparto francese, dall’altro. Tra infortuni, recuperi e necessità tattiche, il loro impatto sarà determinante per l'Inter nel nuovo tour de force che attende i nerazzurri e che li vedrà affrontareMarkosta vivendo il momento della sua. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi, l'austriaco è tornato protagonista in maniera decisiva.. La sua capacità di adattarsi alle necessità della squadra è un aspetto fondamentale in un periodo così intenso per l'Inter. Dopo aver saltato la sfida contro il Bayern Monaco a causa di un problema fisico - come ha rivelato lo stesso Inzaghi nel post partita -. L’austriaco ha dimostrato di, e questo potrebbe risultare prezioso in sfide dove l’intensità è fondamentale.Arnautovic resta in leggero vantaggio per far coppia con Lautaro Martinez rispetto a. L'attaccante argentino è pronto a recitare un ruolo sempre più rilevante, soprattutto nelle settimane a venire, in cui l'Inter dovrà fare a meno di Thuram. Nonostante qualche periodo di difficoltà fisica e di forma, Correa, come accaduto nel secondo tempo della sfida contro il Cagliari. In un momento della stagione così delicato, l’Inter non può permettersi di lasciare nulla al caso. L’attaccante argentino è desideroso di riscattarsi e ha dimostrato di essere pronto a farsi trovare pronto in qualsiasi situazione., anche se al momento il Tucu parte dietro rispetto ad Arnautovic e dovrebbe ritagliarsi uno spazio solo a gara in corso., visto che l’attaccante iraniano sta vivendo un periodo complicato a causa anche della. Nonostante la sua grande importanza per l'Inter, Taremi non è ancora al 100% e il suo stato fisico è monitorato con attenzione dallo staff medico. Ilsuo rientro in campo è avvenuto nel finale della sfida di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco,. La gestione di Taremi è quindi una delle sfide più complesse per Inzaghi. Seppur il suo recupero totale sembri non imminente, l'attaccante è comunque un'opzione importante. La necessità di non forzare il rientro e di garantire il giusto recupero fisico per affrontare al meglio la fase finale della stagione è fondamentale, con l’iraniano che proverà in questo finale a cambiare il volto di una stagione - la prima in nerazzurro - finora deludente rispetto alle attese e alle aspettative dopo il suo arrivo a parametro zero dal Porto la scorsa estate.Le prossime partite sono cruciali per definire il destino dell’Inter e tenere acceso il sogno Triplete, e - soprattutto alla luce- la gestione degli attaccanti sarà uno degli aspetti decisivi per il futuro dell’Inter in tutte le competizioni.in un momento in cui il club ha bisogno di ogni singolo contributo, accanto a un Lautaro Martinez costretto agli straordinari, in attesa di capire quando tornerà arruolabile l’attaccante francese.