Allegri è pronto a sostituire Conte sulla panchina dell'Inter. L'allenatore vuole un terzino sinistro e un altro centrocampista, oltre a Tonali del Brescia. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il tecnico toscano vorrebbe avere nuovamente a disposizione Emre Can, capace di agire sia come mezz'ala sia come mediano puro e fisicamente imponente. Il problema è che per il Borussia Dortmund è un titolare, quindi occorrerebbe un esborso importante per portarlo a Milano. Per quanto riguarda la corsia mancina, invece, c'è il via libera ad Emerson Palmieri, con cui l'Inter ha già un'intesa di massima, mentre occorre ancora trattare con il Chelsea.