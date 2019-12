Conte ha un buon motivo per sorridere: la sua squadra si allena ad altissima intensità anche alla vigilia di capodanno. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico salentino voglia tenere alta la tensione in vista della trasferta di Napoli.



“Conte non può che essere contento: oggi finirà l’anno con un doppio allenamento, giusto per ricominciare subito con l’acceleratore premuto in vista della sfida del San Paolo contro il Napoli, la sera della Befana. Perché i numeri super si raggiungono più facilmente se la tensione resta sempre altissima”.