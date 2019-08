L'Inter cerca una punta e ha 60 milioni da investire per cercare di accontentare Antonio Conte. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come i nerazzurri, nel caso dovesse sfumare Lukaku, dovrebbero cercare in fretta un'alternativa.



Con le stesse caratteristiche di Lukaku in giro per l’Europa ci sono pochi elementi: due sono Zapata (piace, ma la richiesta di 60 milioni dell’Atalanta è giudicata eccessiva) e Marega, il ventottenne attaccante del Porto che però sarebbe tutto da testare in Serie A.