L'Inter continua la propria ricerca di un rinforzo di primo piano per la fascia destra difensiva. La partenza, o meglio il mancato riscatto di Joao Cancelo ha aperto un vuoto importante nel reparto e il direttore sportivo Piero Ausilio sta continuando a sondare il terreno per numerosi obiettivi. Il più importante Sime Vrsaljko di proprietà dell'Atletico Madrid ma per cui è pronta anche un'alternativa low cost.



INCONTRO CON VRSALJKO - Nella giornata di oggi è previsto a Milano un nuovo summit con l'entourage del terzino croato impegnato e più che positivo nella sua avventura al Mondiale di Russia. L'Inter non ha intenzione di fare follie economiche e continua a spingere per un prestito ampiamente oneroso a garanzia di un riscatto futuro che, per il Fair Play Finanziario, non potrà essere un obbligo ma solo un diritto. L'Atletico, invece, vorrebbe una cessione onerosa e superiore ai 25 milioni di euro, un ostacolo che sarà l'agente a provare ad aggirare.



ALTERNATIVA - Detto delle alternative importanti ma altrettanto complicate che rispondono ai nomi di Darmian e Florenzi, nei piani dell'Inter c'è anche un'alternativa "low cost" e risponde al nome di Bartosz Bereszynski. Esterno polacco classe '95 è di proprietà della Sampdoria con cui l'Inter ha spesso fatto affari positivi negli ultimi anni (Skriniar è soltanto l'ultimo esempio) anche grazie all'inserimento di contropartite tecniche nell'affare. E secondo il Corriere dello Sport la chiave per questa operazione potrebbe essere l'attaccante italo-brasiliano Eder, che il ds Sabatini sta provando a riportare in maglia blucerchiata. Non resta che convincere il giocatore, restio a fare un "passo indietro" nella sua carriera ora che potrebbe giocare la Champions League con la maglia nerazzurra.