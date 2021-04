Sono due su tutti gli osservati speciali nell'Inter in questo momento per il dopo Samir Handanovic. Il capitano sta vivendo sicuramente una stagione positiva, ma con qualche disattenzione che è costata cara (ieri l'ultima). Un nome è quello di Juan Musso dell'Udinese, l'altro è quello di Pierluigi Gollini dell'Atalanta invece; più defilato Alessio Cragno del Cagliari. Nessuna fretta, ma i nerazzurri iniziano a guardare al futuro anche per la porta con due nomi in pole.