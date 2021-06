Intervistato da Rai Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Alessandro Altobelli, ha espresso la propria opinione in merito a Nicolò Barella.



"Barella è più giocatore di Kanté perché fa bene la due fasi, difensiva e offensiva. Spesso fa anche gol. Certo, Kanté è straordinario e ha appena vinto la Champions League, ma Barella ha 24 anni, non 30, e ha ancora modo di crescere. Stiamo parlando di due centrocampisti tra i più forti in Europa".