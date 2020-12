Intervistato da Il Giornale, l'ex attaccante, Spillo Altobelli, giudica il comportamento di Conte nel post partita contro lo Shakhtar, quando ai microfoni di Sky, il tecnico salentino, è risultato poco garbato nei confronti di giornalisti e ospiti in studio.



“Io capisco che sia un momento no e a caldo dopo la partita si è nervosi ma bisogna aver rispetto per ogni mestiere. I giornalisti e gli opinionisti domandano e tu devi rispondere. Devi essere bravo anche a rispondere quando le cose non vanno bene. Troppo facile parlare quando le cose girano… Antonio non è stato propriamente corretto nei confronti di chi era in studio a Sky. Poi c’è da dire che mi sono anche meravigliato che gli ospiti in studio abbiano iniziato a parlare di Conte quando lui era andato via…avrei preferito l’avessero fatto quando Antonio era ancora lì”.