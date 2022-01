Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Alessandro Altobelli, ha espresso la propria opinione in merito a Romelu Lukaku.



Crede che se vedrà uno spiraglio Marotta proverà a riportarlo a Milano?

"Non lo prenderà mai. E io farei lo stesso. L'Inter non può spendere, ed escludo che il Chelsea sia così fesso da cederlo in prestito gratuito. Marotta finora non ha sbagliato una mossa. Credo che eventualmente farà soltanto piccoli aggiustamenti".