L'ex attaccante dell'Inter, Alessandro Altobelli, espone qualche dubbio in merito all'eventuale arrivo di Pogba in nerazzurro. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport.



“Di Pogba ci ricordiamo l’arrivo a zero alla Juve, i successi e la maxi plusvalenza. E poi il Mondiale vinto con la Francia. Meno degli ultimi anni a Manchester, dove le cose non sono andate come si aspettavano lo United e lui stesso. Conte lo vorrebbe al posto di Sensi o Barella? Attenzione, valutiamo bene. Se l’allenatore ritiene che Pogba possa essere di nuovo quello visto con la Juve e con la Francia e che possa servire a fare crescere ancora di più la sua Inter, allora dico che il club può tentare il colpo. Certo, c’è l’ingaggio che spaventa un po’: se prende il doppio degli altri sarà difficile vedere i compagni giocare solo per lui…“.