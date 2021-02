Alessandro Altobelli, ex attaccante dell'Inter, dice la sua ai microfoni di RaiSport sul rigore assegnato alla Juventus in semifinale di Coppa Italia: "Young ingenuo sul rigore, perché tocca Cuadrado e lui ne ha approfittato. Ma perché se Young lo tira indietro lui cade in avanti? Ha fatto bene comunque a dargli il rigore. Anche perché quella palla sarebbe finita fuori da San Siro".