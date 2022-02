Ci risiamo, Samir Handanovic è nuovamente nell’occhio del ciclone. La relazione tra il capitano dell’Inter ed il tifo nerazzurro non è ai massimi storici, anzi, a dirla tutta scricchiola da tempo. Una condizione che espone il portiere sloveno alla gogna anche quando in realtà le sue responsabilità in merito a una rete subita sono dubbie, come in occasione del primo gol del Liverpool, realizzato da Firmino. Probabilmente, ad inchiodare il portiere nerazzurro, è anche il dato sui tanti gol subiti in rapporto ai pochi tiri che la squadra concede agli avversari.



ACCUSA E DIFESA - E infatti, due tiri due gol, anche contro il fortissimo Liverpool di Klopp. A far arrabbiare tanti tifosi è soprattutto la prima rete (in realtà fa discutere anche il suo mancato tentativo di intervento sul secondo gol di Salah, un atteggiamento tipico di Handanovic, che spesso e volentieri non accenna neanche il tuffo): calcio d’angolo per i Reds, taglio di firmino sul primo palo e colpo di testa sul secondo, col pallone che sfiora il guantone di Handanovic e si insacca. Il portiere sloveno prova il tuffo ma è colto in controtempo e non riesce a spingere sufficientemente sulla gamba destra per darsi lo slancio necessario. Questione di centimetri e allora in molti non perdonano: è colpa sua, doveva arrivarci. Ma la situazione è controversa anche per chi popola i social e allora c’è anche chi non gli attribuisce alcuna responsabilità. Il dibattito accende gli animi e finisce in tendenza, segno che in qualche modo Handanovic fa sempre e comunque discutere. E a dirla tutta qualche dubbio ce l’hanno anche in viale della Liberazione se per giugno hanno comunque deciso di tutelarsi con Onana.

Ma voi lettori cosa pensate? Handanovic ha responsabilità sui gol del Liverpool? 4 opzioni, diteci cosa ne pensateal sondaggio.