La sfida di questa sera alle 18.45 contro ilè già un autentico banco di prova fondamentale perdiche, come da lui stesso ribadito, si gioca oggi una grossa fetta delle proprie chance di passaggio agli ottavi di Champions, ma anche molta della fiducia da poco ritrovata grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta in extremis contro il Torino. In assenza di Lukaku l'allenatore nerazzurro ridarà salvo sorprese fiducia adell'ultimo anno e mezzo, che si giocherà un'altra chance per dimostrare che puntare su di lui non è stato un errore.Dopo un inizio di stagione positivo, che sembrava aver messo alle spalle la prima difficile annata in nerazzurro,L'alternanza con Dzeko sicuramente non lo aiuta, ma mancando Lukaku e con l'addio di Perisic, l'argentino è oggi più che mai indispensabile. Per caratteristiche è infatti l'unico in grado di attaccare con strappi la profondità, di provare il dribbling nello stretto (dato che finora sta mancando statistiche alla mano) e di rilanciarsi in verticale in contropiede in velocità.che, nel corso della gara contro il Bayern Monaco, hanno iniziato a perdere la pazienza fischiandolo sonoramente. 31 milioni è infatti la cifra che pende sopra la sua testa, ovvero la valutazione o meglioer strapparlo la scorsa estate alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto (già scattato e iscritto a bilancio dal 2 febbraio). Il suo acquisto, a maggior ragione in un periodo di auto-sostentamento e spending review da parte della famiglia Zhangche, sfumato Thuram (per l'infortunio al ginocchio) scelse die puntare sul Tucu. Un investimento che finora non sta dando i suoi frutti. Per questo la chance di Champions non può più essere sprecata.