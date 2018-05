Secondo quanto riferito da Tuttosport il Barcellona non ha alcuna intenzione di concedere sconti all'Inter nell'affare Rafinha. I nerazzurri, forti del gradimento del giocatore, avevano chiesto ai catalani uno sconto sulla cifra pattuita a gennaio per il riscatto (38 milioni di euro) o un rinnovo del prestito. I blaugrana non avrebbero però alcuna intenzione di fare un passo indietro.