Magic moment per l'Inter e gli interisti. Ieri, a una settimana esatta dal successo per 3-2 a Roma con la Lazio che ha fatto tornare la squadra nerazzurra in Champions League, un tifoso della Beneamata ha effettuato un'altra impresa epica. Il golfista italiano Francesco Molinari ha vinto il PGA Championship in Inghilterra a Virginia Water sul percorso del Wentworth Club con due colpi di vantaggio sul nordirlandese Rory McIlroy, ex numero 1 del mondo.



Settimana prossima (31 maggio-3 giugno) si disputa l'Open d'Italia a Soiano del Lago: Molinari, dopo i successi nel 2006 e nel 2016, proverà a centrare una storica tripletta mai riuscita prima a nessun italiano: "Ho dimostrato di poter essere al livello dei migliori al mondo. McIlroy è un ragazzo eccezionale, ma non mi ha intimidito. A essere onesti avevo già giocato in circostanze più difficili, come contro Tiger Woods alla Ryder Cup". Complimenti!