«Mi piace avere pressioni, ma è giusto che in club come l'Inter la sentano tutti, non solo l'allenatore». Questo il messaggio diretto che Antonio Conte ha voluto inviare al mondo nerazzurro, forse con un francobollo speciale per la famiglia Zhang e per Suning, da cui si aspetta grandi colpi sul mercato. Questo è quanto riporta la Gazzetta dello Sport.



“Lo stato d’animo non è dei più sereni. Il mercato toglie il sonno all’allenatore, che magari trasferirà questa sua impazienza anche al presidente Steven Zhang, che lo aspetta in Cina. «C’è una pressione importante, quando diventi allenatore di uno dei migliori club d’Italia. Mi piace averla. Ma è giusto che dentro l’Inter la sentano tutti, questa pressione. Non solo il coach». Messaggio ai naviganti, la barca è la stessa...”