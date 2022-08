Si allarga il fitto giro di affari tra Busardò e l’Inter: dopo Bellanova, Gosens, la trattativa Bremer e l’intermediazione per la il possibile affare Skriniar-PSG, il noto agente, da qualche settimana, può contare su un nuovo talento proveniente dalle giovanili nerazzurre, probabilmente il più forte degli ultimi anni: Cesare Casadei.



Il classe 2003 è in trattativa con il Chelsea e secondo indiscrezioni giunte alla nostra redazione, sarebbe proprio Busardò a portare avanti l’operazione in questi giorni. La prima offerta del Chelsea, da 8 milioni di euro, è stata rifiutata dalla dirigenza di viale della Liberazione perché i blues non hanno intenzione di inserire alcuna clausola di recompra in favore dei nerazzurri, adesso in attesa di quel rilancio, che proprio l’intermediario dovrebbe far pervenire in sede. Casadei non disdegna l’esperienza in Premier, il Chelsea pensa a lui per l’Under 23, almeno inizialmente.