Altra provocazione sui social network da parte di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, dopo il like del giocatore alla festa della Juventus: oggi la procuratrice dell'attaccante dell'Inter ha iniziato a seguire il profilo ufficiale Instagram del Real Madrid, squadra interessata all'ex Sampdoria.



SITUAZIONE DI CONFLITTO - L'Inter e l'argentino non sono riusciti a risolvere la situazione dopo gli attriti delle ultime settimane, con il giocatore ancora fuori dal gruppo e indisponibile per la partita di Europa League contro l'Eintracht Francoforte. Real Madrid e Juventus sono le due squadre accostate al centravanti argentino. Ora la mossa di seguire la società spagnola sui social, una conferma del possibile addio di Icardi a giugno.



GLI ALTRI COMMENTI - Di seguito altre due risposte nei commenti ad alcuni tifosi: "Evidentemente non hai capito un c.... di quello che succederà! Un bacio" a chi le chiedeva di lasciare la procura di Icardi, e "Io non decido, non ho fatto nessuna scelta. Chi ha preso ogni decisione se ne assumerà la responsabilità. Il mio lavoro è quello di trovare la miglior soluzione a un decisione. Ma non c’entro niente. Un bacio e grazie. E se ti hanno fatto credere altro, allora bravi", post poi cancellato.