L'Inter cede Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni di euro: basterà per tenere Skriniar in caso di nuovo assalto del PSG?



Intanto il club nerazzurro è pronto a cedere altri tre giovani: il centrocampista francese Lucien Agoumé (richiesto dalla Cremonese) può tornare in patria al Lorient, l'attaccante Eddie Salcedo (nel mirino di Pisa e Oviedo) può andare in Belgio allo Standard Liegi, mentre il centrocampista Cesare Casadei è conteso da Chelsea, Nizza e Sassuolo.