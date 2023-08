Il problema del centravanti non sembra cambiare le dinamiche e le decisioni già prese dalla dirigenza nerazzurra su alcuni elementi già presenti in rosa. In attesa che Marotta e Ausilio regalino il tanto atteso attaccante a Simone Inzaghi, gli uomini mercato del club di Viale della Liberazione si muovono anche in uscita. Ed è proprio il reparto offensivo che sta per perdere un altro dei suoi componenti.



ESPOSITO IN PRESTITO – Nel corso delle ultime ore, il Verona ha messo la freccia sullo Spezia e si prepara ad accogliere Sebastiano Esposito – rientrato dall’avventura in Serie B a Bari – attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter. Il club veneto sta portando avanti la trattativa e sta limando i dettagli con la società lombarda: Esposito arriverà in gialloblù con la formula del prestito. Affare in dirittura d’arrivo.