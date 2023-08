Giungono, che da giorni blocca il centrocampo dell'Inter tra incertezze e colpi di scena. Dopo il rallentamento dell'affare, il giocatore era, visto il mancato accordo tra l'Inter e l'entourage del serbo. Ora, da Udine un altro passo che allontana il centrocampista dall'Inter:. Come riportato da Sportitalia, il giocatore è infattinel pomeriggio di oggi - per ora solo a parte - senza unirsi ai compagni. Il tempo scorre e, qualsiasi sia la sua destinazione. Ulteriori segnali al mercato, non troppo rassicuranti per l'Inter.La telenovela legata a Samardzic va avanti. Se prima era stato vicinissimo a vestire i colori dell'Inter, ora il giocatore appare più lontano. Un passo l'ha fatto ancora, che nelle scorse ore ha deciso di cambiare agenzia per affidarsi a nuovi intermediari . Mossa che però non ha ancora sortito i suoi effetti visto che non giungono notizie di riavvicinamenti tra le parti., l'entourage di Samardzic continua a. Una trattativa che ancora non accenna a sbloccarsi, ma che dovrà necessariamente arrivare ad un punto finale nei prossimi giorni, sia per il bene del giocatore, sia per l'Inter che vuole definire i piani per il centrocampo. In questo senso riprende quota l'idea della, che nel precampionato ha convinto tutti. Ma molto dipenderà da come si concluderà l'affare Samardzic.