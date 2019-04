Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter si è attivata in questi giorni per avviare i dialoghi con la Roma sull'operazione Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista potrebbe davvero andar via dalla Capitale: il prezzo è di 30 milioni di euro vista la sua clausola rescissoria, i nerazzurri sono pronti a offrire il talentuosissimo portiere Andrei Radu (ora al Genoa ma verrà riacquistato dall'Inter) in uno scambio per Pellegrini, più soldi. Con il rischio che diventi un altro caso alla Zaniolo, inserito con una valutazione di 4 milioni nell'operazione Nainggolan un anno fa.