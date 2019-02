Promosso a pieni voti grazie a prestazioni solide, una convinzione nei propri mezzi sempre più in crescita e grande presenza sia aerea che nei contrasti che ha perfino convinto Roberto Mancini a convocarlo nell'ultimo stage della Nazionale. Alessandro Bastoni ha convinto tutti e il prestito al Parma si sta rivelando la scelta più giusta per il progresso di una carriera sempre più in rampa di lancio. A godere è principalmente l'Inter che, da proprietaria del cartellino, sta già facendo valutazioni per il suo futuro.



ESAME SUPERATO - Proprio contro i nerazzurri nella serata di ieri, Bastoni ha superato brillantemente, davanti agli occhi dei dirigenti dell'Inter, l'esame Mauro Icardi, letteralmente annullato e tolto dalla partita. Una marcatura asfissiante per una prestazione più che sufficiente e successiva a quella altrettanto positiva che ha visto il difensore classe '99 affrontare l'esame Cristiano Ronaldo. Risultato una media voto del 6,5 che si può allargare a tutte le 14 gare disputate al rientro dall'infortunio al menisco che lo ha bloccato a inizio stagione.



"FUTURE IS NOW" - Oggi Bastoni ha voluto celebrare l'ottima prestazione contro l'Inter con una foto in contrasto su Icardi pubblicata su Instagram accompagnata dalla scritta: "Future is now" (il futuro è adesso). Un futuro che, almeno per ora, non sembra essere a tinte nerazzurre. I progetti dell'Inter, che lo ha prelevato dall'Atalanta per 31 milioni di euro, sono infatti di lasciarlo in prestito per un'altra stagione e fargli completare, in Serie A, il percorso di crescita.



Il club nerazzurro per la difesa ha bloccato da tempo, in scadenza con l'Atletico Madrid e colpo a parametro zero per l'estate.Mancino in grado di impostare da dietro, forte fisicamente e nel gioco aereo, bravo nel tempo di intervento e capace di giocare sia da terzo centrale di sinistra (in un'ottica di 3-5-2 con Conte in panchina) che in una difesa a 4. Godin offre esperienza, garra, solidità. Bastoni freschezza, entusiasmo e spavalderia. Sicuri sia poi così peggio?