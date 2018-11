Arturo Vidal potrebbe già essere stanco del Barcellona. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport che spiega come Valverde, dopo avere insistito per portarlo in Spagna, gli abbia concesso solo poche opportunità da titolare, due partite in campionato e una in Coppa del Re. Decisamente poco per un come Vidal, che infatti -scrive il quotidiano- potrebbe addirittura considerare l'ipotesi di partire a gennaio. Impossibile, quindi, non ripensare all'Inter, che in estate ha trattato l'ex bianconero, abbandonando la pista a causa del blitz fulmineo dei catalani e della priorità Modric, che però alla fine non si è mosso da Madrid.