Il mercato ai tempi dei social. Romelu, grande obiettivo di mercato dell’Inter,in una story su Instagram che non è passata inosservata. Anzi, ha alimentato i sogni dei tifosi dell’Inter. Il centravanti belga del Manchester United, reduce da un allenamento ("Good work out"), ha pubblicato pochi minuti fa una storia che lo ritrae appunto con i colori sociali dell’Inter. Un indizio social? Ausilio e Marotta stanno lavorando per il colpo dal Manchester United, ma la strada è ancora lunga.