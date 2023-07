Non arrivano buone notizie per l'Inter, direttamente dall'Inghilterra, in merito alla trattativa con il Chelsea per riportare a Milano Romelu Lukaku: secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs, molto vicino alle vicende del club inglese, i Blues avrebbero infatti rifiutato l'ultima proposta dei nerazzurri, un'offerta da 30 milioni di euro più bonus, per il belga.



IL CHELSEA VUOLE 45 MILIONI - Il Chelsea per lasciar andar via il centravanti a titolo definitivo chiede 45 milioni di euro: i colloqui continuano, con tutte le parti che vogliono una risoluzione prima che Lukaku torni a Londra per il ritiro pre-campionato, a partire da lunedì. Sempre secondo Jacobs, i londinesi hanno tre offerte per il belga, ma quella dell'Inter è al momento la più bassa.