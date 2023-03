La semestrale di Inter Media and Communication ha confermato nella giornata di ieri che Steven Zhang ha immesso liquidità tramite un finanziamento soci, nelle casse del club nerazzurro. Come? Grazie ad una piccola parte del prestito concessogli da Oaktree da 275 milioni e per cui sono in pegno nella società lussemburghese Grand Tower, le azioni dell'Inter. Di quel prestito soltanto una parte è stata utilizzata e a gennaio, riporta la semestrale, sono stati girati 10 milioni di euro nelle casse del club.