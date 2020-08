L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il cammino dell'Inter in Europa League e sottolinea qualche analogia con la Nazionale campione del Mondo nel 2006.



“Lo United non è lo Shakhtar, ma l’Inter oggi sembra più forte del Siviglia. Si può dire? Risponderà il campo, appuntamento a Colonia venerdì contro l’ex Banega, i segnali positivi ci sono. Da queste parti, nei dintorni di Dusseldorf, un’altra grande ha regalato uno degli ultimi successi al calcio italiano. Era il 2006, era la Nazionale di Lippi. Di partita in partita cresceva la sensazione che niente e nessuno avrebbe potuto fermarla: il 3-0 all’Ucraina fu il giorno della consapevolezza. Fatte le debite proporzioni, potrebbe essere lo stesso. Anche il percorso dell’Inter è stato travolgente: 2-0 al Getafe, 2-1 al Leverkusen (sprecando), 5-0 allo Shakhtar. Inter dominante. Ora arriva il bello. Gli ucraini ieri saranno crollati per la stanchezza, avranno sbagliato strategia, si saranno intimoriti, ma l’Inter li ha smontati, pezzo per pezzo”.