Arrivano altre brutte notizie dall'infermeria in casa Inter. Non solo Lautaro Martinez (che salterà le prossime due sfide contro Lecce e Genoa) anche Federico Dimarco non ci sarà per la gara di domani contro il Lecce. Questo il comunicato pubblicato dal club nerazzurro.



IL COMUNICATO - "Federico Dimarco si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'esterno nerazzurro risentimento muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".