Diego Godin potrebbe salutare l'Inter, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Lo Sceriffo si è messo in mostra nelle finali di Europa League e più di un club ha già bussato in casa Inter per sondare il terreno. Godin vuole giocare di più e l’Inter non farà muro di fronte alla richiesta di cessione. E potrebbe incominciare a mettere da parte già gli oltre dieci milioni lordi che percepisce il difensore ex Atletico”.