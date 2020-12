L'avventura di Radja Nainggolan all'Inter sembra essere arrivata definitivamente al capolinea, tanto che già nelle prossime settimane, non appena il mercato aprirà la propria sessione invernale, il belga d'origine indonesiana potrebbe lasciare Milano.



Sulle sue tracce da tempo c'è il Cagliari che dopo non essere riuscito a riportarlo in Sardegna la scorsa estate tenterà un nuovo affondo a gennaio. Oltre ai rossoblù isolani, però, anche un'altra squadra con i medesimi colori pare stia facendo un pensiero sull'ex romanista. Secondo il Corriere dello Sport Nainggolan sarebbe seguito anche dal Genoa, oltre che da Torino e Fiorentina.