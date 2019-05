Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, scout del Manchester United saranno presenti sugli spalti di Napoli-Cagliari per visionare dal vivo non solo Kalidou Koulibaly, ma anche Nicolò Barella. Il centrocampista sardo è un obiettivo dichiarato dell'Inter che, però, per provare l'affondo decisivo sta aspettando la certezza di un accesso in Champions.