Dopo Dzeko e Lukaku anche il piano B per l'attacco, Edinson Cavani, rischia di complicarsi per l'Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'attaccante uruguaiano del PSG non ha intenzione di lasciare il club parigino proprio nel momento in cui, invece, potrebbe essere ceduto il suo acerrimo rivale nello spogliatoio, Neymar. Solo in caso di permanenza del brasiliano allora guarderebbe di buon occhio un ritorno in Italia.