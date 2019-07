Secondo quanto riferito da FcInternews ci sarebbe anche lo Zenit, oltre Cagliari e Sampdoria, su Radja Nainggolan. Il club russo vorrebbe prendere il centrocampista belga in prestito, ma è disposto a pagare per intero lo stipendio del giocatore, a differenza dei due club italiani. L'Inter così spinge per questa soluzione, ma il Ninja vorrebbe tornare in Sardegna.