Ancora Covid. Anche i centrocampisti dell'Inter Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini sono risultati positivi al Coronavirus: si aggiungono alle positività di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Ancora brutte notizie per Antonio Conte: l'annuncio è della società nerazzurra, come riporta Sky Sport.



IL COMUNICATO PER SKRINIAR - Questo il comunicato della Federazione slovacca per Milan Skriniar: "Il test Covid-19 è risultato positivo per Milan Skriniar, che nella partita odierna cotnro l'Irlanda non sarà a disposizione del ct Hapal. Per questo motivo, la squadra e la Federcalcio slovacca hanno applicato la procedura prevista dal protocollo 'Return to play UEFA'. Il giocatore è in quarantena individuale, non ha sintomi, si sente bene e sosterrà un altro test nei prossimi giorni, visto che la squadra slovacca avrà ancora due partite di Nations League in Scozia e in casa contro Israele. La squadra continua a prepararsi per la partita con l'Irlanda secondo un piano prestabilito e collaudato nel rispetto di tutte le misure sanitarie ordinate dall'Ufficio della sanità pubblica della Repubblica slovacca".