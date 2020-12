Non solo i, anche Ivanrischia di salutare l'Inter a gennaio. Sei dei primi 4 vi abbiamo già scritto , con la voglia nerazzurra di inserire una quarta punta più pronta rispetto al '99 rientrato dal, la novità può essere rappresentata dal croato, campione d'Europa con il, che non convince Antonioin questa sua seconda avventura in nerazzurro.Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico interista è rimasto(utilizzato da quinto di sinistra),; per questo motivo, a gennaio, l'Inter è pronta a raccogliere eventuali offerte per il vicecampione del mondo con la Croazia nel 2018, che per Conte non sembra affatto essere fondamentale.