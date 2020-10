Dopo la positività emersa ieri per Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini, questa mattina i due calciatori dell’Inter si sono sottoposti a un nuovo tampone che purtroppo ha confermato lo stesso esito. I due centrocampisti nerazzurri sono risultati positivi al COVID-19, una pessima notizia sia in vista del derby, ma anche in previsione del match di Champions contro il Borussia Mönchengladbach.



UN NUOVO POSITIVO - Purtroppo per l’Inter non è tutto. Dopo le positività di Bastoni, Skriniar, Nainggolan e Gagliardini, questa mattina è emerso un nuovo contagiato: si tratta del giovane portiere Ionut Radu, inserito in lista Champions come secondo alle spalle di Handanovic.