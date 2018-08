L'affare Modric è di quelli che sta lasciando tutti col fiato sospeso. Il centrocampista croato può spostare gli equilibri e per questo oggi la dirigenza dell'Inter volerà a Madrid al gran completo in attesa del via libera per trattare con il Real prima dell'amichevole di domani con l'Atletico Madrid.



Fra i protagonisti della spedizione, secondo il Corriere dello Sport, sarà anche Steven Zhang, figlio di Zhang Jindong e patron di Suning. Una mossa importante che avvicinerà le due proprietà spingendo per l'acquisto da parte dei nerazzurri del sogno Modric.