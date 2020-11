Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al Gewiss Stadium al termine della gara pareggiata 1-1 contro l'Atalanta, che ha rimontato: “Il risultato comunque lo valuto in maniera positiva, del resto l'Atalanta è ormai una certezza a livello inernazionale".



TROPPO STANCHI- "Mi dispiace perché sul vantaggio potevamo gestirla meglio ma i ragazzi hanno fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista, siamo partiti con sei positivi, poi gli infortunati, ed era la settima gara in venti giorni, è inevitabile che ci sia un po’ di stanchezza. Questi ragazzi non hanno modo di riposarsi, riandranno in Nazionale. Ma dobbiamo esere bravi anche ad affrontare queste situazioni".



PAURA NAZIONALI- "Bene o male abbiamo recuperato tutti i giocatori, speriamo non succeda nulla in Nazionale. Poi ci aspettano dieci partite fino a Natale e non sarannop passeggiate. Siamo rammaricati ma a Bergamo non è facile per nessuno, speriamo di recuperare tutti dalla prossima".