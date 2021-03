Nel corso della lunga intervista rilasciata a TV2 Sport, Christian Eriksen, trequartista dell’Inter, parla del rapporto col milanista Simon Kjaer, suo connazionale e perno della rivale cittadina: “Mi ha aiutato quando sono arrivato in Italia. Ovviamente gioca nel club sbagliato, ma dopotutto è nella città giusta. E' uno con cui gioco da molti anni e lo conosco molto bene personalmente fuori dal campo. Anche le nostre famiglie si stanno divertendo molto insieme. Quindi mi ha aiutato tanto ad abituarmi al campionato”.



L’ITALIANO - “Posso capire la maggior parte delle cose e, ovviamente, conosco alcune piccole parole. Qui tutti parlano in italiano, conoscere la lingua aiuta a capire i dettami tattici dell'allenatore. Ma a essere sincero, non mi sono esercitato così intensamente. C'è stata l'interruzione per il Covid-19, ho avuto anche un bambino piccolo a casa e ho dovuto far combaciare tutti gli impegni”