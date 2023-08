L'Inter è neldella Champions League 2023/2024. Nel sorteggio di Montecarlo i nerazzurri inseriti in seconda fascia hanno pescato ilallenato dadalla prima fascia, ilallenato dadalla terza fascia e gli spagnoli dellaguidati dadalla quarta.Ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dell'Inter.Soares; Bah, Silva, Otamendi, Aursnes; Luis, Kokcu; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Cabral.Angel Di Maria. Non servono presentazioni per Angel Di Maria. L'ex Juventus è tornato quest'anno al Benfica -- dopo la stagione deludente in bianconero. Nella sua carriera ha vestito le maglie di, vincendo la Champions con i Blancos nel 2014.Il Benfica è arrivatonella scorsa stagione, con due punti di vantaggio sul Porto.Sono solotra Inter e Benfica, due dei quali risalgono ai. L'Inter ha vinto 0-2 all'andata in Portogallo, per poi pareggiare 3-3 al ritorno a San Siro. Prima si erano incontrate nel 1965, in un match finito 1-0 in favore dei nerazzurri.Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Terzic; Bidstrup, Gourna-Douath, Amankwah; Gloukh; Konaté, Simic.Karim Konaté. Si tratta di un attaccante ivoriano, dotato di una buona stazza fisica e di grande velocità. Si è messo in luce contro l'inter già nell'amichevole disputata durante il precampionato,. Nelle prime tre giornate di Bundesliga austriaca già due reti per lui.Il Salisburgo hadavanti allo Sturm Graz. L'anno scorso ha sfidato il Milan nei gironi di Champions League.Inter e Salisburgo si sono sfidate proprio in questa estate in amichevole, nel match vinto 4-3 dai nerazzurri. Soltanto, entrambi vinti 1-0 dall'Inter.Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi; Benat, Kubo, Fernandez; Barrenetxea.Takefusa Kubo. Il giapponese è stato il, alle spalle di Alexander Sorloth, ceduto al Villarreal. Comprato la scorsa estate dal Real Madrid Kubo è un giocatoreLa Real Sociedad è arrivata, dietro a Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, aggiudicandosi il quarto posto in Champions. La Spagna ha cinque squadre perché si aggiunge anche il Siviglia, squadra vincitrice della scorsa Europa League.L'Inter ha affrontato la Real Sociedad nella. I nerazzurri vincero 3-0 all'andata in casa, per poi arrendersi per 2-0 al ritorno in Spagna.