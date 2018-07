Proseguono le trattative tra Eder e il Jiangsu per il passaggio dell’attaccante italo-brasiliano in Cina. Anche oggi, come ieri, il calciatore si è allenato a parte in palestra senza unirsi al resto del gruppo agli ordini di Luciano Spalletti. Una trattativa ancora in piedi ma non ancora decisa al momento, dato che Eder ha chiesto del tempo per riflettere circa il suo futuro.

INTESA GIÀ TROVATA - Tra le due società è tutto impostato già da ieri: circa 5,5 i milioni di euro che il Jiangsu verserebbe nelle casse della società di corso Vittorio Emanuele, che si alleggerirebbe di un ingaggio di circa 2,5 milioni di euro. L’Inter aspettava già ieri sera una risposta da parte di Eder, che ha preferito attendere. Ormai siamo quasi al dentro o fuori, domani alle 18 italiane (mezzanotte a Nanchino) chiuderà il mercato cinese.