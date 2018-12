Il nuovo ad dell'Inter, Beppe Marotta, dopo aver parlato prima della partita ha detto la sua ai microfoni di InterTV anche nell'immediato post Empoli-Inter, gara vinta per 1-0.



ESAME - "Bisogna dare merito all'allenatore e alla squadra, si esprime un valore oggettivo e lo dice la classifica nonostante quel mezzo passo falso col Chievo. Questi risultati sono di buon auspicio per il prossimo anno".



QUALITA' - "​L'aspetto più rilevante è il fatto che questo gruppo esprime un buon valore qualitativo, ma serve una capacità e una motivazione maggiore soprattutto su questi campi. Accrescere la nostra mentalità vincente. Oggi siamo riusciti a conquistare i 3 punti, nonostante una prestazione non perfetta: fare punti pur non giocando bene vuol dire che si può ancora migliorare".



RISULTATO - "Oggi contava il risultato, al di là della prestazione. La classifica ci tranquillizza, ma non dobbiamo sederci. Anzi. Questa prestazione è un esame superato, ma bisogna già pensare al prossimo avversario preparandoci con applicazione. Ringrazio i nostri tifosi per l'amore dimostrato in questo anno solare. Da parte nostra c'è la volontà di regalare un qualcosa di importante nel 2019".