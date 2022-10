L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato a Sport Mediaset:



“Senza dubbio si può parlare di crisi ma bisogna vedere la gravità di questa crisi. In fin dei conti non siamo così lontani dalle altre grandi squadre. Se la squadra si dovesse riprendere poi tornerebbe in fretta nelle posizioni di testa”.



Sul fatto se lui avrebbe confermato Inzaghi, dichiara: “Al momento io credo che si possa confermare. Siamo ancora all’inizio del campionato, sono state giocate ancora poche partite. Non conosco il clima all’interno della squadra e della società ma immagino ci sia ancora spazio per riuscire a riprendersi”.



Sui dubbi societari che potrebbero influenzare la serenità della squadra e dell’allenatore, dichiara: “Un po’ sì, ma non devono rappresentare un alibi”.



Sul fatto se sia corretto che la famiglia Zhang rimanga proprietaria dell’Inter, dichiara: “Per quanto riguarda la famiglia Zhang, se hanno l’intenzione di continuare con l’Inter e hanno la possibilità di poterlo fare che continuino tranquillamente”.